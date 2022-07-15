الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء بالضرب على "فتاة الإسماعيلية"

كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين يعتديان بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال في الإسماعيلية.

ويظهر الفيديو فتاة مقيدة بحبال، بينما يقوم شخصان بالاعتداء بالضرب عليها وسط بكائها واستغاثتها، مما أثار موجة غضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الفيديو، قالت الداخلية المصرية في بيان لها نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، إنه ”بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) وتبين قيام زوج شقيقتها وشقيقها بالتعدي عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال“.

وأضاف البيان أن الاعتداء على الفتاة بالضرب، ”كان بتحريض من والدتها وخالها، إثر اعتياد المجنى عليها ترك مسكنها“.

وأشار إلى أن ”شقيقة المجنى عليها، هي من صورت واقعة التعدي على شقيقتها بقصد تأديبها“.

وتابعت أن ”التحريات كشفت أن تلك الواقعة حدثت عام 2021، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلي بين خال المجنى عليها وأسرتها، فقام على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقاما منهم“.

وأكد بيان الداخلية، أن ”الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، ضبطت جميع المتهمين بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون“.

كما أكدت الوزارة أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق“.