مصر.. تطورات جديدة بشأن حادث حافلة "حفظة القرآن" بالدقهلية

أمرت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، بحبس سائق حافلة رحلات، بعد وفاة 4 أطفال، فيما عرف إعلاميا بحادث ”أتوبيس حفظة القرآن الكريم“ في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وقالت النيابة في بيان رسمي إن قرار الحبس ضد السائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات جاء ”لاتهامه بالتسبب خطأ بإهماله ورعونته في وفاة أربعة أطفال على إثر انقلاب حافلتهم بترعة السلام“.

وأمرت كذلك ”بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة“.

وأوضحت في بيانها أنها تلقت إخطارًا، مساء أمس الأربعاء، بانقلاب الحافلة ”بترعة السلام“ مما أسفر عن وفاة 4 أطفال من بين 23 كانوا على متنها.

وكان الأطفال في ”رحلة إلى إحدى الحدائق نظمها مكتب لتحفيظ القرآن بالجمالية، إذ انقلبت بهم الحافلة في الترعة خلال عودتهم؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات“.

وانتقلت النيابة لمكان الحادث وعاينته، وسألت عددًا ممن نجوا بالحافلة فشهدوا أن قائدها تفاجأ بأحد المطبات حال سيره وسقطت الحافلة بـ“الترعة“ خلال تفاديه.

وتم استجواب سائق الحافلة البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، والذي أفاد بأنه ”تفاجأ باختلال عجلة القيادة من يديه لانقطاع شيء فيها، مما أفقده السيطرة عليها، وانقلبت الحافلة لذلك في الترعة“.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها ومدى سلامتها للسير واستيفائها للشروط، وجارٍ استكمال التحقيقات.