معاقبة بحريني اعتدى بالضرب على رجل ضبطه مع زوجته

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين، مواطنًا، بالحبس مدة شهر؛ وذلك عن تهمة الاعتداء على رجل بعد أن ضبطه مع زوجته.

وبحسب صحيفة ”الوطن“ البحرينية، فإن الرجل وجد المتهم مع زوجته في وضع مخل، لكن المتهم بدلا من أن يفر هاربا من المكان، انهال على زوج المرأة بالضرب؛ الأمر الذي تسبب له بإصابات أعجزته مدة 20 يوما.

وكانت وكيلة الزوج (المجني عليه)، المحامية نادية الجندي، قد كشفت في تفاصيل القضية أن الزوج كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه زوجته والمتهم البحريني بإقامة علاقة غير شرعية.

وأفاد الزوج في بلاغه بأنه ”ضبط المتهم وزوجته معا في الشاليه، إذ قام بفتح نافذة غرفة النوم فشاهد زوجته قد نزعت ملابسها، فتوجه إلى الباب ليجد المتهم هو من يستقبله، فتشاجر معه لكن المتهم عاجله بالاعتداء عليه بالضرب، وأخذ منه هاتفه ليمنعه من تصوير الواقعة.

وأضافت المحامية ”الجندي“ أن ”الزوجة حاولت التملص من التهمة برفعها دعوى شرعية تطلب فيها الطلاق من زوجها“، إذ رفعت الدعوى لـ“الضرر“، وادعت أن زوجها يطعنها في شرفها ويتهمها بإقامة علاقة غير شرعية مع المتهم.

وقدمت المحامية نسخة من اعترافات الزوجة في النيابة بواقعة لقائها المتهم وما حدث في الشاليه، كما أشارت إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي نسب آثار الحيوانات المنوية التي عثر عليها فوق سرير الشاليه إلى المتهم.