البحرين.. ضبط سيدة عربية لقيامها بنشر مقطع فيديو "خادش للحياء"

أعلنت الجهات الأمنية في البحرين عن ضبطها سيدة من جنسية عربية، إثر نشرها مقطع فيديو يتضمن إيحاءات خادشة للحياء.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أكدت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، القبض على سيدة عربية، تبلغ من العمر 43 عاما، من قِبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية: القبض على امرأة (43 عاماً) من جنسية عربية إثر قيامها بنشر مقطع فيديو عبر حسابها في أحدى وسائل التواصل الاجتماعي تضمن ألفاظاً وإيماءات خادشة للحياء وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهداً لإحالتها إلى النيابة العامة . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2022

وأكدت أن ”السيدة قامت بنشر مقطع فيديو تضمن ألفاظا وإيماءات خادشة للحياء، وأنه جار استكمال الإجراءات القانونية بحقها، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة“.

وكانت السيدة، التي قامت بتقليد اللهجة المحلية السورية الشهيرة في مسلسل ”ضيعة ضايعة“، ومحاكاة طريقة الفنان باسم ياخور الذي لعب دور ”جودي أبوخميس“ في المسلسل، أشارت في مقطع فيديو إلى علاقتها مع زوجها.

وتضمن حديثها الإشارة إلى أن ”الرجل دائما يبحث عن امرأة، ليقيم علاقة معها، سواء زوجته أو غيرها“، مستخدمة إيحاءات معينة في طريقة كلامها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد فيديوهات من قبل ”الداخلية البحرينية“، تتضمن مقاطع خادشة للحياء، فقد سبق وأثارت سيدة قيل إنها كويتية في يونيو/ حزيران الماضي، جدلا واسعا، بعد أن نشرت مقطعا تضمن ”أفعالا منافية للآداب“.

وأكدت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، أن ”مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب“، تمكنت من ضبط السيدة، البالغة من العمر 45 عاما، وذلك بعد تحديد هويتها.

وأضافت أن السيدة المعنية تورطت بأعمال مخالفة للقانون، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وكان حسابٌ، يُعنى بأخبار المشاهير نشر عبر ”سناب شات“، مقطع السيدة المعنية، وهي تبرز جسدها من الأسفل، وهي مرتدية تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

وقالت ”ريتاج“ الكويتية ”بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وأنا ألبس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم“.