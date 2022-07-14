مصر.. خلاف حول موقف سيارة يتحول لجريمة قتل

أقدم شخص على قتل جاره بطعنة في القلب، يوم الأربعاء، إثر مشاجرة على أحقية موقف سيارة، في منطقة ”إمبابة“ التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن ”الجاني اعترف أمام جهات التحقيق بجريمته“، كاشفا تفاصيل ما حدث.

وأفاد الجاني: ”قلت له المكان ده مكاني وبركن فيه كل يوم، بلاش تركن عربيتك هنا، رد عليا وسبني، فأخرجت المطواة من جيبي وطعنته في قلبه سقط على الأرض ومات“.

وأكد أمام تحقيقات النيابة العامة، أنه ”لم يقصد ولم يخطط لقتل الشاب“، مشيرا إلى أن ما حدث كان ”عن طريق الصدفة بعدما حاول جاره الاعتداء عليه بالسب وبقطعة حديدية فحاول الدفاع عن النفس بإخراج المطواة التي أنهت حياة المجني عليه“.

وروى شهود عيان للمحققين، كواليس ما حدث، مشيرين إلى أنهم ”فشلوا في فض المشاجرة بين الطرفين، بعدما أمسك الجاني بسلاح أبيض (المطواة) وهددهم بالاعتداء عليهم بها في حالة التدخل“.

بدورها، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة رسميا.