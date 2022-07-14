مصر.. "أزمة نفسية" تقود شابا إلى الانتحار

أقدم شاب في مركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة بمصر، على شنق نفسه داخل منزله، على إثر مروره بأزمة نفسية.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره مشنوقا بمنزله بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص المبدئي تبين وجود جثة لشاب يدعى ”كريم“ في بداية العقد الثالث من عمره، شنق نفسه بحبل مربوط بالمروحة.

وبحسب ما قال أقارب المتوفي للجهات الأمنية، فإن الشاب أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأبلغت النيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لبيان إن كان هناك شبهة جنائية أم لا.