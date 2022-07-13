الممثلة المصرية منى فاروق تكشف أسباب كآبتها

كشفت الممثلة المصرية منى فاروق أنها تتعرض لفترة اكتئاب لأنها غير مرتبطة ”سينجل“، فضلا عن عدم امتلاكها المال.

وقالت منى فاروق في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي عبر ”إنستغرام“: ”أنا مكتئبة جدًا الفترة دي لأسباب كتير أوي.. سينجل طبعا ومخنوقة مفيش فلوس“.

وقبل عامين فاجأت منى فاروق جمهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقته من ”معايرة“ بعد خروجها من السجن إثر قضيتها مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت فاروق في بث مباشر على موقع ”إنستغرام“ وهي منهارة وتبكي بحرقة وتقول: ”كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بي، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني“.

وأردفت بالقول: ”هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن أنتم لسة، أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، ليس أمامي حل غير الموت“.