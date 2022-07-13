تطورات جديدة في قضية مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم بسكاكا السعودية

نعت نقابتا الأطباء والصيادلة في مصر، اليوم الأربعاء، في بيانين منفصلين، الصيدلي المصري أحمد حاتم الذي قُتل وهو يؤدي عمله في مدينة سكاكا السعودية، إثر إطلاق النار عليه من سيدة سعودية.

وطالبت نقابة الأطباء المصرية في بيانها السلطات المصرية والسعودية بالتحقيق في الجريمة، وتطبيق القصاص بحق المتهمة.

كما أكدت النقابة دعمها ومساندتها لأسرة الصيدلي حاتم، واستعدادها للتنسيق مع نقابة صيادلة مصر للحصول على حقوقه، وحقوق أسرته.

أما نقابة الصيدلة، فذكرت أن الصيدلي لقي مصرعه أثناء تأديه عمله إثر إطلاق النار عليه من إحدى المواطنات السعوديات حين رفض طلبها وإصرارها على صرف حقنة مضاد حيوي من الصيدليه بدون وصفة طبية، تنفيذا للقوانين المنظمة للعمل في السعودية.

وأكدت نقابة الصيادلة أنها ”تتابع عن كثب الحادث الأليم وتواصلت اليوم مع وزارتي الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة سير الإجراءات، ومعرفة موعد وصول جثمان أحمد حاتم إلى أرض الوطن“.

وأشارت النقابة إلى أنها ستتابع إجراءات سير التحقيقات، كما ستقدم كافة الدعم اللازم لأسرة الصيدلي.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر نبيلة مكرم أكدت، في بيان رسمي، متابعة الإجراءات القانونية للقضية وإجراءات نقل الجثمان، مشيرة إلى تواصلها مع أسرة الصيدلي المغدور، وقدمت لها العزاء.

وأكدت الوزيرة في بيانها ثقتها في الإجراءات القانونية بالسعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كل الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى الوطن“، مشيرة إلى أنه ”سيتم التكفل بتجهيز ونقل الجثمان بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات القانونية“.

وأكدت مكرم، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن ”الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان، ومتابعة سير التحقيقات“.

يذكر أن الصيدلاني أحمد حاتم من قرية كفر دنشواي بمحافظة المنوفية.