إسبانيا.. احتجاج بعد بلاغ عن اغتصاب امرأة في مهرجان لمصارعة الثيران

شارك المئات في احتجاج بمدينة بامبلونا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الشرطة إن امرأة أبلغت عن اغتصابها خلال مهرجان مصارعة الثيران في المدينة، وإن ثماني نساء أخريات أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية.



وقال إنريك مايا رئيس بلدية بامبلونا للصحفيين إن واقعة الاغتصاب المزعومة حدثت يوم السبت في المدينة الواقعة شمال إسبانيا.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقا لكنها لم تلق القبض على أحد بعد.

وأعلنت تيري سايز من المنظمة النسائية لونيس ليلاس،‭‬‬‬ لـ“رويترز“: ”نحن هنا لأن هجوما وقع، اغتصاب، ونحن هنا لنقول لهذه المرأة إننا لم نكن قادرين على منعه لكننا هنا، ويدنا ممدودة“.

وعبر مجلس المدينة في بيان عن ”رفضه الكامل واستنكاره“ للهجوم المزعوم.