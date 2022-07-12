شرطة الرياض تطيح بشخصين سرقا مركبة وأضرما النار فيها

ألقت الشرطة السعودية القبض، على مواطنين سرقا مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قوله إن الحادث نجم عنه إصابة مالك السيارة أثناء محاولته منعهما من سرقتها، وقد تمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها.

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شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنَيْن عمدا إلى سرقة مركبة وإضرام النار فيها بعد سرقتها من أمام محل تجاري وهي في وضع التشغيل ونتج عن عملية السرقة أيضاً إصابة مالك المركبة أثناء محاولته منعهما.

– pic.twitter.com/oPmBp4F3N2 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 12, 2022

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.