مصرع عريس

تهامي الذماري

زعيم داعش

هبة العبدالله

رهف القحطاني

مروج الرحيلي

خطوبة في القصر

علاء صادق
أظهر المزيد

منوعات

شرطة الرياض تطيح بشخصين سرقا مركبة وأضرما النار فيها
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 18:00 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 18:15 GMT

شرطة الرياض تطيح بشخصين سرقا مركبة وأضرما النار فيها

ألقت الشرطة السعودية القبض، على مواطنين سرقا مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض،

+A -A
المصدر: إرم نيوز

ألقت الشرطة السعودية القبض، على مواطنين سرقا مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قوله إن الحادث نجم عنه إصابة مالك السيارة أثناء محاولته منعهما من سرقتها، وقد تمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها.

 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play