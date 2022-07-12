سوريا.. حادث سير باللاذقية يحل لغز جريمة قتل في حماة

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن توقيف شخص ارتكب جريمة قتل في مدينة حماة، وذلك بعد أن تعرض لحادث سير في مدينة اللاذقية الساحلية، حيث تم كشفه من قبل قوات الأمن في مركز شرطة جبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”مركز شرطة جبلة الخارجي في اللاذقية أخبر بدخول شخص مصاب إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة جبلة لا يحمل ما يثبت شخصيته، مدعيا أن اسمه (أحمد . س).. ومن خلال التحري والتحقيق من قبل مركز الشرطة بالحادثة التي تعرض لها المصاب، ادعى أنه سقط من على درج أحد الأبنية وأصيب بكسور ورضوض وتم نقله لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم“.

وأضاف البيان ”تم الاشتباه بوضع المصاب لقيامه بإخفاء حقيقة هويته الشخصية، وبعد تلقيه العلاج تم إحضاره إلى مركز الشرطة المذكور، وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بإعطاء اسم وهمي بهدف التضليل، وأن اسمه الحقيقي (سامر . س)، وقد تعرض لحادث سير دراجة نارية في قرية (حميميم)“.

وتابعت الوزارة أنه ”وبعد التدقيق في وضعه، تبين أنه يوجد بحقه إذاعة بحث بجريمة قتل راح ضحيتها مواطن يدعى (محمد . أ)، وبمواجهته بالأدلة، اعترف بإقدامه على قـتل المغدور بتاريخ 2022/3/30، وذلك في قرية (بقراقة) التابعة لمنطقة مصياف في محافظة حماة، بعد استدراجه إلى مدجنة عائدة له وضربه بمطرقة على رأسه بالاشتراك مع ابن عمه، وبتخطيط مسبق بينهما وبين زوجة المغدور الموقوفة أيضا، ورمي الجثة في نهر بناحية (جب رملة)“.

وقالت وزارة الداخلية السورية إنه ”تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق مرتكب جريمة القتل، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل“.