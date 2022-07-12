حاميها حراميها.. "أمين عهدة" يسرق شبابيك مدرسة يعمل فيها بمصر

أقدم موظف مصري، ”أمين عهدة“، في إحدى المدارس على سرقة شبابيك حماية الصفوف بالمدرسة التي يعمل فيها، وبيعها لأحد عمال الخردة بالتعاون مع شخص آخر.

بدأت الواقعة الغريبة التي ينطبق عليها المثل الشعبي ”حاميها حراميها“، عندما تلقى قسم شرطة حلوان بالعاصمة القاهرة، بلاغًا من مديرة إحدى المدارس، يفيد باكتشافها سرقة 20 شباك من صفوف المدرسة، واتهمت الموظف ”مسؤول العهدة“ بتبديد العهدة المسلمة إليه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، إنه ”بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة قام بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب الخلع والتصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية ويعمل عامل خردة“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم ضبط عامل الخردة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر بقيامه ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة حسن النية، وأمكن ضبطه والعثور بداخل المخزن الخاص به على كافة المسروقات المستولى عليها وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة“.