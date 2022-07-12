في تسجيل صوتي.. تهاني الذماري تروي تفاصيل دخولها المستشفى وضبط زوجها

قالت اليمنية، تهاني الذماري، إن السفارة اليمنية في جمهورية مصر العربية، ليس لديها علم باعتداء زوجها عليها يوم السبت الماضي، في مصر في أول أيام عيد الأضحى، ومحاولته الشروع في قتلها وأولادها الثلاثة.

وأكدت الذماري، في تسجيل صوتي وصل لـ“إرم نيوز“ الثلاثاء، من أحد أقرباء المجني عليها، أن زوجها المدعو ”م. ص. ج“، هو من قام بنقلها إلى المستشفى هو وشخص آخر معه، عقب قيامه بالاعتداء عليها بوساطة ”ساطور“، في رأسها وأصابع يديها وأسفل وجهها، ومحاولته تقطيع شرايينها.

وأشارت إلى أنه نقلها إلى المستشفى وهي كانت تعاني من نزيف حاد، وأكدوا لها في المشفى أن وتر معصمها وعصبين آخرين وشريان قد تمزقوا، وأن حالتها تتطلب نقلها إلى مستشفى آخر لتلقي الإسعافات.

وذكرت في التسجيل الصوتي، أن زوجها هددها بأن تخبر كل من يسألها عن إصابتها، بأنها تعرضت لحادث بوساطة ”فرامة اللحم“، وإلا سيقتلها وسيذبح أولادها.

وقالت إن إحدى الممرضات في المستشفى الأول، سألتها عن سبب إصابتها بهذا الشكل، وأخبرتها تهاني بأن زوجها حاول قتلها، وطلبت منهم أن لا يخبروا أحدًا بذلك، لأنها مهددة بالقتل هي وأولادها.

وأكدت اليمنية تهاني، أن الممرضة أبلغت الشرطة التي حضرت بدورها، وقامت بإلقاء القبض على زوجها، رغم محاولته الهرب، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى آخر.

وجددت الذماري، تأكيدها على عدم تنازلها وعدم توقيعها على أية أوراق. وقالت إنها لا تعرف تفاصيل ما حدث في المستشفى، ولم يصلها أي تقرير.

وكانت اليمنية تهاني الذماري، قالت في مقطع فيديو سابق، إن سبب اعتداء زوجها كان بسبب ”ولاعة، وبسبب فلوس. كان يريد شراء خروف العيد، وكنت لا أملك مالًا، وأنا أعمل في نقش الحناء بأصابعي هذه المصابة“.

وأضافت إن زوجها المدعو ”م. ص. ج“، ”ضربني برأسي بالساطور، وكان يريد ذبحي، وحاولت الدفاع عن نفسي، ما جعلني أتعرّض لأكثر من اعتداء في ذقني وأصابع يدي الاثنتين وقام بقطع أوتار يديّ والأعصاب والشريان أمام أولادي، وكنت أحاول استعطافه دون جدوى، ولم يقم حتى بإسعافي. وأنا الآن مهددة أنا وعيالي بالقتل“.

وأشارت إلى أن زوجها ”حاول اللحاق بابنها ذي 4 أعوام ليذبحه، وكنت أحاول الدفاع عنه، وأن صراخها لفت انتباه ابنتيها الأخريين، وحين شاهداني وأنا أغرق بدمائي، صرخت ابنتي الصغيرة وكان زوجي يحاول تهديدهما بالذبح والتقطيع، بينما أصيبت الأخرى بصدمة ولم تنطق بشيء“.