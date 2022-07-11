القبض على المتهمين بطعن كويتي وزوجته في الشارع

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الاثنين، المتهمين بطعن مواطن وزوجته في أحد شوارع منطقة السالمية بمحافظة حولي، في حادثة تم توثيقها بمقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً بشأن الحادثة، أكدت فيه ضبط المتهمين في حادثة مشاجرة وطعن وقعت في محافظة حولي.

الإعلام الأمني:

"الأمن الجنائي" بالتعاون مع "الأمن العام " يتمكن من ضبط المتهمين في واقعة الطعن بمحافظة حولي pic.twitter.com/RJ6q7pLsdX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 11, 2022

وقالت الوزارة في بيانها إن ”قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع القطاع العام تمكنوا من ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ بالواقعة، حيث تم العثور بحوزتهم على أدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة“.

وأوضحت أنه تم تسجيل قضية ”شروع بالقتل وطعن“، ويجري التحقيق في القضية لمعرفة أطراف الحادثة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

واكتفت الوزارة بهذا القدر من التوضيح في بيانها الذي جاء عقب ساعات من تداول مقطع فيديو أظهر مشاجرة عنيفة بين أطراف عدة، وتعرض أحدهم للطعن من آخر.

فيديو / مشاجرة دامية في السالمية شهدت طعنات بالسكاكين بين المتشاجرين. pic.twitter.com/nEFHBRgtDR — المجلس (@Almajlliss) July 11, 2022

وأفاد الحقوقي والصحفي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث“ المحلية المعنية بتغطية الجرائم، بأن المتهم الذي تم القبض عليه ”مواطن يبلغ 22 عاماً، وكان قد أقدم على طعن رجل وزوجته في السالمية“.

وكانت صحيفة ”القبس“ ذكرت في ساعة سابقة إلى الحادثة أن ”المتهم طعن مواطناً وزوجته في الشارع العام في منطقة السالمية، مساء أمس الأحد، بعد أن حاول التحرش بالزوجة“.

وأوضحت أن ”مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمواطن قام على إثرها المتهم بإخراج آلة حادة (سكين) من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات، قبل أن يلوذ بالفرار“.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن ”المواطن وزوجته نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة ولا تدعو إلى القلق“.