الكويت.. تطور جديد في قضية قتل الطفل صقر المطيري

أحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت قضية قتل الطفل صقر نايف المطيري إلى النيابة العامة لبدء التحقيق.

وكشفت التحريات والتحقيقات مع الأم الموجودة في السجن أنها هي من قتلت ابنها منذ 4 أشهر، قبل دخولها السجن على ذمة قضايا مرتبطة بالمخدرات.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن ”الإحالة تمت عقب التحقيقات المكثفة مع الأم“.

وأكدت المصادر أن ”النيابة العامة ستباشر التحقيق في القضية وتستدعي جميع الأطراف والمتهمين لكشف ملابسات الواقعة، وتصنيف التهم الموجهة إلى المتهمين“.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي أن ”المباحث الجنائية في الأحمدي تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقربائه“.

وأوضحت: ”تم التوصل لمكان الجريمة وبالبحث عنه تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق“.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية عقب وقت وجيز من إصدار البيان الرسمي عن تفاصيل القضية، مبينة أن ”الأم هي المتهمة بقتل الطفل البالغ من العمر 7 أعوام“، حيث تم التوجه إليها في السجن وإخضاعها لتحقيقات مكثفة.

ونقلت صحيفة ”الجريدة“ المحلية عن مصادر أمنية أن ”والدة الطفل، وهي من أرباب السوابق بتهم تعاطي المخدرات، اعترفت أمام المباحث أنها قتلت ابنها في شهر شباط/ فبراير الماضي، وتركت جثته داخل المنزل لمدة 5 أيام“.

وأوضحت المصادر أن ”الأم لجأت إلى عمال النظافة للتخلص من جثة طفلها التي لفتها بأكياس، حيث أبلغتهم بأنها جثة كلب نافق، فأخذوها وألقوها في أحد مرادم النفايات غرب منطقة عبدالله المبارك“.

وأشارت إلى أن ”والد الطفل يقبع في السجن على ذمة قضايا مخدرات، وأن للطفل المقتول 3 أشقاء كانوا على علم بالجريمة، وخافوا من والدتهم أن ينالوا نفس مصير شقيقهم الضحية“.

وتشير اعترافات الأم إلى أن دوافعها لقتل الطفل مادية لعدم وجود دخل مالي للإنفاق على نفسها وأطفالها وعلى المواد المخدرة التي تتعاطاها منذ عقد من الزمن.

وأوضحت المصادر أن ”الأم اعترفت أنها أدمنت تناول جميع المواد المخدرة منذ 10 أعوام، وبأن لا عمل لديها لتنفق على أولادها، وأنها تزوجت عدة مرات وأنجبت أطفالها الـ4 من 3 رجال مختلفين“.