إيقاف ثلاثة آسيويين تسلقوا سارية العلم في قلعة نزوى العمانية

أوقفت الشرطة العمانية في محافظة الداخلية، 3 وافدين آسيويين، ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون سارية العلم في قلعة نزوى التاريخية.

وتم إيقاف الوافدين من قبل رجال الشرطة بتهمة ”تسلق سارية العلم المرتفعة وتعريض حياتهم للخطر“.

وأصدرت شرطة عمان السلطانية، اليوم الإثنين بيانًا مقتضبًا حول الحادثة، قالت فيه إن ”قيادة شرطة محافظة الداخلية، التي تضم 8 ولايات أشهرها ولاية نزوى، أوقفت الآسيويين الثلاثة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم“.

قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Tker4aECUm — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022

وأرفقت الشرطة البيان بفيديو أظهر الوافدين وهم معلقون في أعلى السارية الشاهقة إلى جانب العلم، عقب أن تسلقوا عليها بوساطة الحلقات الحديدية المحيطة بها، دون اكتراث منهم لخطورة الوضع.

وظهر أحد الشبان والذي كان في قمة السارية وهو يرفع هاتفه لالتقاط صورة سيلفي له ولمن كان بصحبته عقب أن وصلوا إلى هذا الارتفاع، في حين تناول أحدهم قارورة ماء كانت بحوزته وقام بشرب الماء منها دون أن يبدو عليهم أي ارتباك أو خوف.

#عمان_لايف | قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية pic.twitter.com/991VeZHtmB — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) July 11, 2022

ولم تكشف الشرطة تفاصيل أخرى حول سبب تسلق هؤلاء الشبان للسارية، والذي قد تكون الغاية منه التقاط صورة سيلفي.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، الذين استنكروا تصرف الوافدين، وأشار البعض إلى أن سبب تسلقهم هو الهوس بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط حسين الموالي ”بالله عليك هذي حالة كله عشان التيك توك أنا أقول اعملوا لهم إبعادا“.

بالله عليك هذي حالة

كله عشان التيك توك انا اقول عملوا لهم ابعاد — Hussain Almaawali (@Hussain_maawali) July 11, 2022

وكتبت سامية الحجرية: ”سبحان الله تركوا المناطق الجميلة والحدائق والمنتزهات وراحوا يصوروا فوق سارية العلم!! نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أعانكم الله يا شرطة عمان السلطانية.. لكن ماقصرتوا لما وقفتوهم عشان يكونوا عبرة لغيرهم“.

سبحان الله

تركوا المناطق الجميلة والحدائق والمنتزهات وراحوا يصوروا فوق سارية العلم!!

نسأل الله السلامة والعفو والعافية،أعانكم الله يا شرطة عمان السلطانية..لكن ماقصرتوا لما وقفتوهم عشان يكونوا عبرة لغيرهم. — سامية الحجرية|samia alhajria (@samia_alhajria) July 11, 2022

وأشارت أمل الحيدي إلى ضرورة التوعية بالقوانين ووضع تنبيهات في الأماكن التي قد تشكل خطراً، قائلة: ”يفضل وضع تنبيهات في كل الاماكن التي قد تشكل خطرا محتملا للاشخاص أو قد تعرضهم لمسائلة قانونية… التوعية تختصر الكثير من الضرر الناتج عن جهل أي شخص بالقوانيين التي قد لا يعلم الشخص أن الإقدام على أي فعل فيها يعرضه لمخالفه“.

يفضل وضع تنبيهات في كل الاماكن التي قد تشكل خطرا محتملا للاشخاص او قد تعرضهم لمسائلةقانونية …التوعية تختصر الكثير من الضرر الناتج عن جهل اي شخص بالقوانيين التي قد لا يعلم الشخص ان الاقدام على اي فعل فيها يعرضه لمخالفه — Amal Al-Hidi (@zamaanalwasel) July 11, 2022

وتنصب سواري الأعلام المرتفعة في سلطنة عمان في الشوارع العامة والفرعية وعلى المباني والمطارات بأطوال محددة ينص عليها قانون العلم العماني.

وتعتبر قلعة نزوى من القلاع التاريخية القديمة في السلطنة، وبنيت منتصف القرن السابع عشر الميلادي، واستغرق بناؤها 12 عاماً، وهي عبارة عن مبنى دائري كبير مبني بالحجارة والجص العماني.