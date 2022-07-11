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منوعات

إيقاف ثلاثة آسيويين تسلقوا سارية العلم في قلعة نزوى العمانية
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 11:51 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 12:35 GMT

إيقاف ثلاثة آسيويين تسلقوا سارية العلم في قلعة نزوى العمانية

أوقفت الشرطة العمانية في محافظة الداخلية، 3 وافدين آسيويين، ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون سارية العلم في قلعة نزوى التاريخية. وتم إيقاف الوافدين من قبل رجال

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أوقفت الشرطة العمانية في محافظة الداخلية، 3 وافدين آسيويين، ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون سارية العلم في قلعة نزوى التاريخية.

وتم إيقاف الوافدين من قبل رجال الشرطة بتهمة ”تسلق سارية العلم المرتفعة وتعريض حياتهم للخطر“.

وأصدرت شرطة عمان السلطانية، اليوم الإثنين بيانًا مقتضبًا حول الحادثة، قالت فيه إن ”قيادة شرطة محافظة الداخلية، التي تضم 8 ولايات أشهرها ولاية نزوى، أوقفت الآسيويين الثلاثة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم“.

وأرفقت الشرطة البيان بفيديو أظهر الوافدين وهم معلقون في أعلى السارية الشاهقة إلى جانب العلم، عقب أن تسلقوا عليها بوساطة الحلقات الحديدية المحيطة بها، دون اكتراث منهم لخطورة الوضع.

وظهر أحد الشبان والذي كان في قمة السارية وهو يرفع هاتفه لالتقاط صورة سيلفي له ولمن كان بصحبته عقب أن وصلوا إلى هذا الارتفاع، في حين تناول أحدهم قارورة ماء كانت بحوزته وقام بشرب الماء منها دون أن يبدو عليهم أي ارتباك أو خوف.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل أخرى حول سبب تسلق هؤلاء الشبان للسارية، والذي قد تكون الغاية منه التقاط صورة سيلفي.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، الذين استنكروا تصرف الوافدين، وأشار البعض إلى أن سبب تسلقهم هو الهوس بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط حسين الموالي ”بالله عليك هذي حالة كله عشان التيك توك أنا أقول اعملوا لهم إبعادا“.

وكتبت سامية الحجرية: ”سبحان الله تركوا المناطق الجميلة والحدائق والمنتزهات وراحوا يصوروا فوق سارية العلم!! نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أعانكم الله يا شرطة عمان السلطانية.. لكن ماقصرتوا لما وقفتوهم عشان يكونوا عبرة لغيرهم“.

وأشارت أمل الحيدي إلى ضرورة التوعية بالقوانين ووضع تنبيهات في الأماكن التي قد تشكل خطراً، قائلة: ”يفضل وضع تنبيهات في كل الاماكن التي قد تشكل خطرا محتملا للاشخاص أو قد تعرضهم لمسائلة قانونية… التوعية تختصر الكثير من الضرر الناتج عن جهل أي شخص بالقوانيين التي قد لا يعلم الشخص أن الإقدام على أي فعل فيها يعرضه لمخالفه“.

وتنصب سواري الأعلام المرتفعة في سلطنة عمان في الشوارع العامة والفرعية وعلى المباني والمطارات بأطوال محددة ينص عليها قانون العلم العماني.

وتعتبر قلعة نزوى من القلاع التاريخية القديمة في السلطنة، وبنيت منتصف القرن السابع عشر الميلادي، واستغرق بناؤها 12 عاماً، وهي عبارة عن مبنى دائري كبير مبني بالحجارة والجص العماني.

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