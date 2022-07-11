طعن كويتي وزوجته في الشارع

تعرض مواطن كويتي وزوجته للطعن في أحد شوارع منطقة السالمية، وقد فر الجاني هاربا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة القبس المحلية إن ”رجال إدارة البحث والتحري في محافظة حولي كثفوا جهودهم لضبط شاب طعن مواطناً وزوجته في الشارع العام في منطقة السالمية مساء أمس، بعد أن حاول التحرش بالزوجة“.

وأوضحت أن ”مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمواطن قام على إثرها المتهم بإخراج آلة حادة (سكين) من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات“.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن ”المواطن وزوجته أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة والتي لا تدعو إلى القلق“.

وأضاف أن ”رجال المباحث توصلوا إلى معلومات أولية حول هوية المتهم، بعد أن زودهم الزوج ببعض المعلومات والبيانات عن المتهم الهارب، وجار البحث عنه“.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالواقعة، والذي انتشر على نطاق واسع بسبب بشاعة ووحشية الاعتداء.