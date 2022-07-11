كشف ملابسات مقتل سعودي في لبنان.. وسفير الرياض يعلق

أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل مواطن سعودي في ضاحية بيروت الجنوبية على يد شقيقيه ”لأسباب عائلية“، في حين ثمن السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، دور أجهزة الأمن في كشف ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين، وفق ما أوردته صحيفة ”عكاظ“ السعودية اليوم الأثنين.

وقال الأمن اللبناني عبر موقعه الرسمي: ”حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بوساطة سكين.. بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبين أن شقيقي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية، ثم فرا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية“.

كشف ملابسات جريمة قتل ضحيتها من الجنسية السعودية، من قبل سرية الضاحية — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 10, 2022

وأشارت السلطات اللبنانية إلى أن أحد الجانيين من مواليد 1976 والآخر من مواليد 1990، وأضاف الأمن في بيانه: ”كثفت قطعات السرية تحرياتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ 10/7/2022 توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.. على الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهما من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة“.

وعن دوافع الجريمة، قال الأمن اللبناني إنه ”بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.. أحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص“.

أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 10, 2022

من جهته، علق سفير السعودية في بيروت، وليد البخاري، على الحادثة بالقول في تغريدة على تويتر: ”أثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت“.