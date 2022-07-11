العراق.. القبض على قاتل جاره بمنطقة الملحانية في بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على شخص قتل جاره في منطقة ”الملحانية“ ببغداد.

وقالت القيادة في بيان نقله موقع ”السومرية نيوز“، إن ”قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ألقت القبض على أحد الجناة بعد قتله جاره في منطقة الملحانية ببغداد“.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال المتهم بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.

وبينت أن ”عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مشترك، والقيام بعمليات البحث والتحري، والتي قادت إلى تتبعه وإلقاء القبض عليه بكمين محكم في منطقة الكرادة ببغداد“.

وأشارت إلى ”تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه“.