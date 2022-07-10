ما حقيقة توقيف حاج أردني في السعودية؟

تداولت وسائل إعلام أردنية فجر الإثنين، أنباء عن توقيف حاج أردني بعد ملاسنة مع أحد رجال الأمن السعوديين.

ونقل موقع ”سرايا“ المحلي، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول، قوله إن ”الوزارة تتابع حيثيات الحادثة من خلال القنصلية الأردنية في جدة“.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام أخرى أن الرجل الذي تم توقيفه، هو أردني لا يملك تأشيرة للحج.

ونقل موقع ”مدار الساعة“ عن مصدر في بعثة الحج الأردنية تأكيده أن المواطن الأردني الذي تم إيقافه من قبل سلطات المملكة العربية السعودية يعمل معاون سائق ولا يحمل تأشيرة حج، حيث تم إيقافه على إثر خلاف مع أحد رجال الأمن السعودي.

وقال المصدر ذاته، إن البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تتابع القضية مع الجهات ذات العلاقة.

وواصل الحجاج الأردنيون رمي الجمرات، الأحد، والتي بعد الانتهاء منها يجري التوجه للحرم المكي لتأدية طواف الوادع ومغادرة مكة إلى الأردن.

والحجاج الأردنيون موجودون في منطقة منى منذ يوم السبت حيث قضوا شرط المبيت والإقامة فيها.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أعلن بأن عملية عودة الحجاج الأردنيين ستبدأ الاثنين وستصل قوافل الحجاج إلى الأردن الثلاثاء وفق ما ذكرته قناة ”المملكة“.

وقال الخلايلة إن ”جميع الحجاج الأردنيين بخير وبصحة جيدة“.

وأضاف، أنه ”سيتم إعداد خطة متكاملة لعودة الحجاج الأردنيين إلى الأردن بوجود نقاط مراقبة“.

وتابع: ”يوم الاثنين ستعود طلائع الحجاج حيث سينطلقون من مكة المكرمة، ومن المتوقع وصولهم الثلاثاء والأربعاء على دفعات بمرافقة إداريين، إضافة إلى باصات احتياط“.

وأضاف أن ”عملية تسكين الحجاج في مخيمات منى تمت بسلاسة، وتم السير ضمن المسار الذي أعدته دائرة الحج والعمرة مسبقا، حيث تم نقلهم بحافلات من الفنادق التي يقيمون فيها بمكة المكرمة لمنى، علما بأن مخيمات الأردنيين لهذا العام تم نقلها على مقربة من موقع رمي الجمرات بنحو 2 كم، بعد أن كانت تبعد في الأعوام السابقة نحو 4 كم“ وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.