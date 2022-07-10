مصر.. أراد رؤية طفلته بالعيد فلقي مصرعه قتيلا

قررت النيابة العامة بمصر حبس مسن بحي الجمالية بالعاصمة المصرية القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق لقتله طليق ابنته إثر مشاجرة اندلعت بينهما.

وورد بلاغ لقسم شرطة الجمالية يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب ووالد طليقته بسبب قيام الثاني بمنع الأول من رؤية طفلته، ونتج عنها مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح في الرأس.

وانتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان الحادث، وبسؤال الشهود أكدوا أن الشاب توجه إلى منزل طليقته لرغبته في رؤية ابنته، إلا أن صهره رفض دلك، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.

وألقت القوات القبض على القاتل، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله إلى النيابة العامة، والذي اعترف أمامها يالواقعة، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن نفسه حيث كان القتيل يحمل بيده قطعة حديد استخدمها لضربه.

وفي أول أيام عيد الأضحى، أقدم عامل في محافظة الدقهلية، على قتل شقيقه بعدما اعتدى عليه بقذفه بـ“حجر” في رأسه أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة ما تسبب في وفاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الحادث شهدته قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات عائلية بينهما في أول أيام عيد الأضحى.

وتمكنت السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط المتهم “ 30 عامًا“، ونقلت جثة شقيقه المتوفى“43 عامًا“، إلى مشرحة مستشفى المنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

وبينت السلطات أن الشقيق المتوفى مصاب بجرح متهتك غائر منتصف فروة الرأس ما أدى لوفاته، مشيرةً إلى أن الشقيقين الجاني والمجني عليه يقيمان في القرية نفسها.

وأشارت السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية المصرية، إلى أن المتهم أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة الجرائم، التي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، حيث أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام أمام مرأى الطلبة في جامعة المنصورة.