بعد مقتل الطفل صقر المطيري.. كويتيون يطالبون بإعدام الجناة علنا

جددت جريمة قتل الطفل صقر نايف المطيري، الذي أعلنت السلطات الكويتية الأحد العثور على جثته، عقب أسابيع من إعلان فقدانه في ظروف غامضة، مطالب الكويتيين بتشديد العقوبات بحق الجناة في جرائم القتل، والسرعة في تنفيذ حكم الإعدام علنا للحد من هذه الجرائم التي تتصدر الإعلام المحلي بين فترة وأخرى.

وأثارت المعلومات المتداولة بشأن حادثة العثور على جثة الطفل الذي تصدَر اسمه في الأيام القليلة الماضية حديث النشطاء الذين دشنوا حملة عبر مواقع التواصل للبحث عنه، غضب واستنكار النشطاء الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق قاتله الذي تم التأكيد بأنه أحد أقربائه.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية أن القاتلة هي ”أم الطفل الموجودة في السجن وأنها قتلته قبل دخولها السجن قبل أربعة أشهر، وفق ما ذكره ابنها الأكبر المشتبه بتعاونه معها في الجريمة“.

وأشار النائب مهند الساير إلى مقترح قدمه منتصف العام الماضي بشأن إنشاء دائرة مختصة للنظر بجرائم القتل، قائلاً إن ”ارتفاع جرائم القتل بات يهدد كل فرد في المجتمع، حتى أصبحت تهدد براءة وأمان الطفولة. واستشعارا بمسؤوليتنا تقدمنا في مايو/أيار من العام الماضي، بمقترح استحداث دائرة مختصة بنظر قضايا القتل لاستعجال صدور الأحكام وتنفيذها لتكون رادعًا. رحم الله الطفل #صقر_نايف_المطيري وتعازينا للمجتمع الذي تفاعل وفجع لقتله“.

إرتفاع جرائم القتل باتت تهدد كل فرد بالمجتمع حتى أصبحت تهدد براءة وأمان الطفولة وإستشعار بمسؤوليتنا تقدمنا في شهر ٥/ ٢٠٢١ بمقترح استحداث دائرة مختصة بنظر قضايا القتل لإستعجال صدور الأحكام وتنفيذها لتكن رادعًا

رحم الله الطفل #صقر_نايف_المطيري وتعازينا للمجتمع الذي تفاعل وفجع لقتله pic.twitter.com/qgr9uw38jT — مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) July 10, 2022

وقال النائب الكويتي السابق عبدالله فهاد ”قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فاجعة جديدة ضحيتها الطفل البريء #صقر_نايف_المطيري وعلى من بيده الأمر إنفاذ القانون فورا من غير محاباة أو تردد حتى يتحقق الردع العام وتهدأ النفوس. القصاص العاجل ضرورة“.

قال تعالى:"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"

فاجعة جديدة ضحيتها الطفل البرئ #صقر_نايف_المطيري وعلى من بيده الأمر إنفاذ القانون فورا من غير محاباة أو تردد حتى يتحقق الردع العام وتهدأ النفوس القصاص العاجل ضرورة.. نسأل الله أن يصبر أهله ويعظم أجرهم ويربط على قلوبهم. pic.twitter.com/3fFlVvw7ss — م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) July 10, 2022

واعتبر المحامي مجبل الشريكة أن الإعدام هو الرادع الضامن للحد من الجرائم، قائلاً ”كل فترة قصيرة نصبح ونمسي على فاجعة،،، تنفيذ حكم الاعدام هو أقوى رادع للمجرمين“.

كل فترة قصيرة نصبح ونمسي على فاجعة،،، تنفيذ حكم الاعدام هو اقوى رادع للمجرمين #صقر_نايف_المطيري — المحامي⚖مجبل الشريكة (@MJALSHRIKA) July 10, 2022

وعلق عبدالله الصقلاوي، العضو في منظمة العفو الدولية والناشط في حقوق الإنسان، بقوله ”تطبيق عقوبة الاعدام وأمام كل الناس هو الدواء السحري للمجتمعات التي يكثر فيها مثل هذه الجرائم البشعة“.

تطبيق عقوبة الاعدام وأمام كل الناس

هو الدواء السحري للمجتمعات التي

يكثر فيها مثل هذه الجرائم البشعة#صقر_نايف_المطيري pic.twitter.com/aV1FjCf385 — عبدالله الصقلاوي "المليفي" (@alsaqlawiii) July 10, 2022

وقالت الناشطة أسرار زكريا الأنصاري ”لا حول ولا قوة إلا بالله! اللهم ارحم #صقر_نايف_المطيري، طير من طيور الجنة.. بأي ذنب قُتل وبهالطريقه! طفح الكيل، وبلغ السيل الزُبى يا جماعة كنا ومازلنا نطالب بالردع وتطبيق العقوبات علناً! مو معقول اللي قاعد يصير بالكويت، لا كبير ولا صغير سالم، أيا كان السبب، هالفوضى لازم توقف!“.

واستنكر الفنان عبدالله بهمن قتل الطفل وطالب بإعدام القاتل شنقاً من دون محاكمة، قائلاً ”يجب أن يشنق من غير حساب ولا مرافعات ولا وقت ليدافع عن نفسه… لعنك الله في الدنيا والاخرة شنو الدافع يامنحط يا ابن الحرام اللي خلاك تقتل طفل“.

ورأت الناشطة أنوار المطيري أن الحل هو بشنق الجناة، قائلةً ”قلوب انتزعت منها الرحمة لا حول ولا قوة إلا بالله طفل يا مُجرم انفضوا الغُبار عن المشانق في قصر نايف لا بُد من الإعدام“.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان رسمي أن ”الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة الأحمدي تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقربائه“.

وأوضحت أنه ”تم التوصل إلى مكان الجريمة وبالبحث عنه تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق“، لافتة إلى أنه ”جار اتخاذ اللازم بحق القاتل واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها إلى الجهات المختصة“.

وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.

ووفقاً لتقارير محلية، فإن أول حكم إعدام نفذ بالكويت كان في 1964، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تم إعدام العشرات من المواطنين بينهم عضو من الأسرة الحاكمة، ووافدون بجرائم غلب عليها القتل، وكان آخر حكم إعدام قد نفذ في 2017.