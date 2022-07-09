أول أيام عيد الأضحى.. شاب مصري ينتحر بـ "الحبة السامة"

شهدت محافظة الغربية المصرية، يوم السبت، أول أيام عيد الأضحى، انتحار شاب بتناول حبة حفظ الغلال السامة، نتيجة رفض والدة ارتباطه بإحدى الفتيات.

ويدعى الشاب محمود ويبلغ من العمر 18 عامًا وينحدر من قرية ”كفر يعقوب“ التابعة لمركز ”كفر الزيات“ بمحافظة الغربية المصرية، ونقل للمستشفى مصابا بحالة إعياء شديد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وبينت تحقيقات مباحث الغربية، أن سبب الوفاة تناول الشاب حبة حفظ الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية بسبب رفض والده ارتباطه بإحدى الفتيات وتعلقه بها، ما دفعه للانتحار بعد رفض أسرته خطبة الفتاة.

ونقلت السلطات جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يشار إلى أن ”حبة الغلال السامة“ هي حبة يعرفها الفلاحون في مصر، وتبدو على هيئة أقراص تدخل مصر بصورة رسمية كمبيد حشري مصرح به وتستخدم في حفظ معظم أنواع الغلال المختلفة والحبوب من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عملية التخزين، بعد موسم الحصاد.

وتعود خطورة هذه الأقراص نتيجة إلى إطلاقها ”غاز الفوسفين“ شديد السمية وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، 500 ملجم من هذا المركب كفيلة بقتل إنسان خلال ساعة واحدة، والقرص المتداول في الأسواق هو ”1 غرام“ أي ضعف الجرعة القاتلة.

يذكر أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث عديدة مشابهة، لمحاولات انتحار شباب منها من تم إنقاذه وغالبيتها انتهت بالوفاة.