من هو الدكتور أحمد دويل الذي عثر عليه مقتولا في عدن؟

عثر مساء اليوم الجمعة على الدكتور أحمد بن دويل، استشاري أمراض وجراحة النساء والتوليد، مقتولا داخل مكتبه في مستوصف الحسين الذي يديره في المنصورة، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“ أن شهود عيان أبلغوا الأمن أن الدكتور دويل حضر إلى مكتبه عصر اليوم الجمعة، رغم أن إجازة عيد الأضحى بدأت في المستوصف منذ يوم الخميس.

وأشار الشهود إلى أنه وبعد ساعة تقريبا من حضور دويل سمع إطلاق نار داخل غرفة الطبيب، وهرع أحد حراس المستوصف إلى الخارج طالبا النجدة، ليتم العثور على الطبيب الدويل مضرجا بالدماء داخل مكتبه وبجانبه مسدس، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود شمال عدن.

وأضاف شهود العيان أن قوة أمنية ومن البحث الجنائي سارعت إلى المستوصف وتطويقه، لجمع الاستدلالات، وفتح تحقيق في الواقعة، التي لا تزال حيثياتها غامضة، فيما إذا كانت جريمة قتل أو انتحارا.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهة انتحار، ومع ذلك ستستمر التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، وإعلان نتائجها في وقت لاحق.

والدكتور أحمد دويل هو من مواليد محافظة حضرموت، في خمسينيات القرن الماضي، حيث درس المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدينة تريم بحضرموت.

تخرج الراحل من ثانوية عبود في عدن في العام 1975، والتحق بكلية الطب جامعة عدن وتخرج منها في عام 1982، وتخصص في أمراض النساء والتوليد في هنغاريا 1988.

واصل دويل تعليمه في مجال جراحة المناظير النسائية في ألمانيا عام 1997، وفي مصر عام 2009، كما اكتسب خبرة في الطوارئ التوليدية عبر البرنامج الأمريكي للطوارئ التوليدية من جامعة عمّان عام 2005، علاوة على المساعدة على الحمل وأطفال الأنابيب في الأردن عام 2005، وكذا المساعدة على الحمل وأطفال الأنابيب في الهند بين عامي 2012، 2014.

شارك الدكتور دويل في العديد من المؤتمرات الطبية وورش العمل والدورات التطبيقية العمليّة في مجال النساء والتوليد في ألمانيا والأردن ومصر والإمارات والهند، وأشرف على العديد من الرسائل العلميّة لطلبة الماجستير والبورد العربي.

ومن الخبرات العملية التي اكتسبها الدكتور أحمد دويل الممتدة منذ أكثر من 30 عاما، معاينة الحوامل والمتابعة الدقيقة ضمن برنامج رعاية الحامل، والتعامل مع مختلف حالات الحمل العادية والمعقّدة، بالإضافة إلى الإشراف على الولادات بمختلف حالاتها، وإجراء مختلف عمليات جراحات الأورام النسائية، فضلا عن إجراء عمليات نزول الرحم والمثانة والمستقيم، والعمليات التجميلية والتشوّهات الخلقية التناسليّة.

يُحسب للدكتور أحمد دويل أنه كان أول من أجرى عمليات المناظير النسائية في محافظة عدن، علاوة على كونه أول من استخدم جهاز منظار عنق الرحم، وأوّل من أدخل خدمة جهاز السونار وكذلك الدوبلار الملون الحديث في تقييم ومتابعة الأمّهات الحوامل.

ويعد الراحل كذلك أول من أدخل التقنية الحديثة للمساعدة على الإخصاب وأطفال الأنابيب، علاوة على كونه أوّل من افتتح مركزا للإخصاب والمساعدة على الحمل وأطفال الأنابيب في عدن.