اليمن.. مقتل أحمد دويل أحد أشهر الأطباء في عدن

أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل الدكتور أحمد دويل أحد أشهر الأطباء في العاصمة المؤقتة عدن، داخل مستوصف طبي.

وذكرت مصادر لـ ”إرم نيوز“ أنه تم العثور على الطبيب مقتولاً داخل مكتبه، في مستوصف الحسين الخاص الذي يعمل فيه، وإلى جانبه عثر على مسدس.

وقالت المصادر إن أحد العاملين في المستوصف الذي يملكه الدويل سمع دوي إطلاق نار من داخل مكتب الطبيب، وحين دخل إليه وجده مقتولاً.

وأوضحت المصادر أن الدكتور دويل وصل إلى مستشفى أطباء بلا حدود جثة هامدة متأثراً بطلقة نارية في الرأس.

والدكتور الدويل هو أحد أشهر الأطباء الأخصائيين بالنساء والتوليد في المحافظات الجنوبية من اليمن.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة دوافع الحادثة، وما إذا كانت جريمة جنائية أم انتحاراً.

يشار إلى أن أحمد دويل هو استشاري أمراض وجراحة النساء والتوليد والمساعدة على الحمل وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير النسائية.

ويمتلك دويل خبرة تمتد لأكثر من 25 عاما كممارسة عملية في ذلك التخصص، بحسب سيرته الذاتية التي نشرها مستوصف الحسين عبر فيسبوك.

ودويل هو مدير أول مركز لأطفال الأنابيب في المحافظات الجنوبية باليمن، ومدير مستوصف الحسين التخصصي.

وكان دويل أستاذاً مساعداً ورئيساً لقسم النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة عدن لمدة عشر سنوات (1998 – 2008).