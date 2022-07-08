السعودية.. شرطة مكة تطيح بمزور "تصاريح الحج"

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بـ“مزور تصاريح“ للحج، وتبين أنه مقيم من الجنسية الفلبينية.

وأوهم المقيم،“ضحاياه بتوفير السكن والنقل داخل المشاعر وخارجها، وذلك بغرض النصب والاحتيال“، وفق ما نشرت صحيفة ”عكاظ“ المحلية اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن ”الجهات الأمنية قامت برصد نشاط المقيم، إذ تبين امتلاكه معملا جهزه بالأدوات اللازمة من حاسب آلي، وطابعة حديثة، وأجهزة طباعة وتغليف وعشرات الصور والبطاقات الجاهزة للتسليم“.

وأشارت إلى أن ”رجال الأمن ضبطوا تصاريح الحج المزورة وكافة الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها“ المحتال لأجل ذلك.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت فيما يتعلق بجرائم حملات الحج الوهمية أن ”الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية، وذلك طبقا للفقرة رقم (8/‏‏‏‏‏أولًا) من القرار الوزاري رقم 3000 تاريخ 10 /‏‏‏‏‏6 /‏‏‏‏‏1435هـ، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف“.

وشددت النيابة على ضرورة ”إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية“.

وأشارت إلى أن ”المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة“.

ونقلت ”عكاظ“ عن المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي قوله إن عقوبة هذه الجريمة هي ”السجن مدة تصل إلى 7 سنوات مع مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة إضافة للمتحصلات المتحققة من ارتكابها“.

كما تشمل العقوبة ”غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وأيضاً نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية“، وفق المستشار.