ملاحقة 20 متهما بجرائم الربا الفاحش‎‎ في الأردن

بدأت النيابة العامة في الأردن بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن ”هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا“.

وكشفت الوكالة تفاصيل بعض من هذه القضايا، ”إذ يقوم أشخاص ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام، قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفًا و 500 دينار“.

وأوضحت الوكالة، أنه ”بمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر ،على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق“.

ومن المتوقع أن يواجه المتهمون عقوبات تتراوح بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (1400 دولار)، وفقا لقانون الربا الفاحش.