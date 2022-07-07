السعودية.. وزارة الحج والعمرة تعفي قياديين وتحيلهما للتحقيق

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إعفاء قياديين لإحدى شركات الحج من مهامهما، وذلك لتقصيرهما في الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ”تم إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة من مهامهما.

وتابعت في بيانها أنه ”أحيل القياديان إلى التحقيق لمتابعة أسباب عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب“.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها.

وشددت الوزارة على متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، ورصدها لكل المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي.

ونوّهت إلى أنها ”لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة من دون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم“.

يذكر أن مناسك الحج بدأت منذ يوم الأربعاء، وذلك منذ تفشي فيروس ”كورونا“، إذ يؤدي مئات الآلاف من المصلين ”طواف القدوم“ حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

واختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك، وفضّل غالبيتهم عدم وضع الكمامات الواقية مع أنّ السلطات قالت إنها إلزامية داخل المسجد الحرام.

والحج هذا العام، الذي جرى اختيار المشاركين فيه بالقرعة، هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و 2021 ولكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية.

وينتقل الحجاج يوم الخميس إلى منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسة وهي صعود جبل عرفات.

وتم اختيار المشاركين من بين ملايين المتقدمين. ويقتصر الحدث هذا العام على المسلمين دون سن 65 عاما المطعمين ضد الفيروس.

ويُطلب من الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من وقت السفر.