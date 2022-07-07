مصر.. حبس المتهمين بقتل الشاب مينا أمير على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس شخصين احتياطيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب يدعى مينا أمير.

ويواجه الشخصان تهمة ”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجناية سرقة مركبة (مينا أمير) الآلية بالإكراه“.

وجاء أمر النيابة العامة، بعدما تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هويتة المتهمين وإقرارهما بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، تلقت بلاغا في 29 حزيران/ يونيو الماضي، بالعثور على جثمان المجني عليه مينا أمير طافيا بأحد المجاري المائية في مركز ”ديرب نجم“ واستخراجه من قبل الأهالي، بحسب بيان للنيابة العامة.

وأضاف البيان: ”انتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثمان ومعاينة محل العثور عليه، وسألت جده ووالده واللذان أشارا لخروجه قبل يوم من العثور على جثمانه للعمل على مركبة آلية (توك توك) ولم يعد“.

وتابع: ”توصلت التحريات لتحديد المتهميْن الاثنين مرتكبي الواقعة وأنهما اضطلعا بسرقة المركبات الآلية بالإكراه والتخلص من قائديها، فأمرت النيابة العامة بضبطهما“.

واستطرد بالقول أنه ”وبإلقاء القبض عليهما أرشدا عن مركبة المجني عليه المسروقة ومركبات أخرى استوليا عليها خلال وقائع أخرى“.

وروى المتهمان تفاصيل جريمتهما بحق الشاب مينا أمير، وقالا إن ”أحدهما أعد مادة مخدرة دسها بشراب قدماه للمجني عليه بعدما استقلا المركبة معه بزعم بحثهما عن طفل غائب، ثم ألقياه بالمجرى المائي بعدما غاب عن الوعي، كما أقرا بارتكاب واقعتين مماثلتين“.