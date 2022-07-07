مصر.. المحامي صلاح حسب الله ينضم لمرتضى منصور للدفاع عن نيرة أشرف

أعلن المحامي المصري وعضو مجلس النواب السابق صلاح حسب الله، انضمامه إلى مواطنه وزميله مرتضى منصور، للدفاع عن نيرة أشرف.

وقال ”حسب الله“ في تصريحات لوسائل إعلام محلية: ”هناك عدد من المحامين أعلنوا تطوعهم للدفاع عن القاتل، وهذه محاولات لتبرير القتل العمد، لذلك لا بد من الوقوف في تلك القضية حفاظا على القصاص“.

وأكد أنه ”تواصل مع المستشار مرتضى منصور ووضعا معا الخطوات التي يسيرون عليها خلال الفترة المقبلة“.

وكان المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أعلن تطوعه للدفاع عن الطالبة الجامعية نيرة أشرف، وذلك بعد أن أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب، توليه الدفاع عن قاتلها محمد عادل، تطوعا وبدون أتعاب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع ”القاهرة 24“: ”نيرة أشرف ذبحت مرتين، المرة الأولى والتي كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض من الأفراد في سمعتها وعرضها، وتعاطفوا مع المتهم القاتل، الذي نفذ جريمته أمام المواطنين في الشارع“.

وأضاف: ”هناك مشبوهين يجمعون الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، مؤكدا أنه سيدافع عنها في القضية دون أي مقابل مادي.