لماذا قرر فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف دون أتعاب؟

فجر المحامي المصري الشهير فريد الديب مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أنه سيتولى الدفاع عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف تطوعا وبدون أتعاب.

وأعلن فريد الديب، اليوم الأربعاء، قبول دفاعه عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف رسميا، بعد صدور الحكم ضده اليوم بالإعدام شنقا، مشيرا إلى أن أمامه 60 يوما من الآن وهي المدة القانونية المسموح خلالها بتقديم الطعن على الحكم.

وكشف الإعلامي المصري تامر أمين، خلال برنامجه ”آخر النهار“ المذاع عبر شاشة ”النهار“ المصرية، أن فريد الديب أعلن أنه سيتولى الدفاع عن محمد عادل بدون أتعاب.

وتعجب الإعلامي المصري من قرار الديب، مشيرا إلى أنه لا يفهم سبب قرار فريد الديب، ”فلو كان يبحث عن المال ما كان يتنازل عن أتعابه، وإن كان يريد الشهرة، فهو من أشهر محامي الوطن العربي، وإن كان يبحث عن عمل إنساني، فهذا ضد الإنسانية تماما“.

وكان فريد الديب رفض التأكيد على قبوله تولي الدفاع عن محمد عادل، إلا بعد الاستماع إلى الحكم.

وأوضح فريد الديب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، ”أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر، وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض“.

وتابع المحامي المصري: ”أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.. مثل أتعابي.. يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا“.

وقضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي في جلسة الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقال خالد عبد الرحمن محامي المغدورة نيرة أشرف إن من أسباب موافقة مفتي الجمهورية على إعدام المتهم شنقا، أن الذبح بالسكين لا بد له من القصاص.