بعد حكم الإعدام.. أسرة نيرة أشرف تحدد موعد تلقي العزاء

أعلنت أسرة الطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف استعدادها لتلقي واجب العزاء في ابنتهم، يوم غد الخميس؛ بعد قرار المحكمة، اليوم الأربعاء، بالإعدام لقاتلها محمد عادل.

وقضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي.

وقال أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الأسرة تستعد الآن لإقامة مراسم العزاء، غدًا الخميس، في دار المناسبات بمسجد الشامي بقرية أبو راضي التابعة لمحافظة الغربية.

وأضاف والد نيرة أشرف أنه يوجه دعوة عامة لقيادات محافظتي الغربية والدقهلية، موضحا: ”اللي وقفوا جنبي أحب أوجه لهم الشكر والدعوة يقفوا جنبي وياخدوا عزا بنتهم وبنت مصر“.

وشهدت جلسة النطق بالحكم على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، الشهر الماضي، مشاعر مختلطة ما بين الانهيار من الحزن والندم، وتساقط دموع الفرحة والزغاريد بعد تأكيد حكم الإعدام شنقا على الجاني.

وانهار المتهم محمد عادل في قفص الاتهام، موجها رسالة إلى والدته بعد سماع حكم الإعدام عليه قائلا: ”متزعليش مني أنا كنت مضغوط ومعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي، سامحيني وخلي بالك من نفسك يا أمي ومن أخواتي“.

وسيطرت حالة من الفرحة على أصدقاء وأقارب نيرة أشرف الموجودين أمام محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بعد نطق القاضي بحكم الإعدام شنقا على المتهم.