مصر.. "مخاطب الموتى" في قبضة الأمن

ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على مواطن وشريكه، بتهمة النصب على المواطنين، والحصول على أموال بهدف دعم الفقراء والمساكين، وذلك بإيهام المتبرعين بالقدرة على ”مخاطبة الموتى“.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء إن ”الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصدت تداول إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين“.

وأضاف البيان أنه ”بالفحص أمكن التوصل إلى إحدى السيدات من المجني عليهن التي أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت 92 ألف دولار بزعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين لكنه قام بالتحصل عليها لنفسه“.

وأشار إلى أنه ”بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان المتهم في القاهرة حيث قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على فيسبوك واستغلالها بجمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين على خلاف الحقيقة“.

وذكر أنه ”عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم في محل إقامته، وعثر بحوزته على سيارة وكمية من المشغولات الذهبية وهاتف محمول وعقود تمليك لشقتين سكنيتين“.

وبمواجهته ”اعترف بارتكابه واقعة النصب بالاشتراك مع أحد الأشخاص أمكن تحديده وضبطه وبحوزته سيارة وهاتفان محمولان“، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أنهما اعترفا بأن ”المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي“.