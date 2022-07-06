مصر.. القبض على 4 أشخاص من مروجي "باتمان حلوان"

ألقت قوات الأمن في مصر اليوم الأربعاء القبض على 4 أشخاص في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“ معركة باتمان حلوان“، بعد إثارتها للجدل.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل تداول وسم حمل اسم ”باتمان حلوان“ يتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري، والتجمع بتاريخ 13 أغسطس/ آب المقبل أمام محطة مترو الأنفاق في حلوان.

ويهدف التجمع، إلى تحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية ”باتمان حلوان الحقيقي“.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، ”تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التى تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وذكر البيان، أن القائمين على الفعالية، عددهم 4 أشخاص ”وتبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف أن ”المتهمين دشنوا مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليها ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم فى استغلالها فى تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم“.

وكانت قوات الأمن في مصر، قد بدأت منذ يومين بالتحرك وفحص الحسابات التي أعلنت خوض معركة ”باتمان حلوان“، للكشف عن هوية المعلنين، وإن كان الأمر صحيحا أم مجرد ”مزاح شباب“.

وتصدر وسم #باتمان_حلوان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب منشور كتبه شاب أعلن خلاله أنه ”باتمان“ الحقيقي، ليتفاجأ بالعديد من متابعيه يعلنون أن كل واحد منهم هو ”باتمان“ الحقيقي.

وفحص قطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية الصفحات منذ 4 أيام عقب رصدها ورصد التفاعل عليها، لمعرفة والتوصل إلى هوية الأشخاص القائمين على الدعوة وهويتهم.