رسميا.. فريد الديب يعلن قبوله الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب قبول دفاعه عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف رسميا، بعد صدور الحكم ضده اليوم بالإعدام شنقا، مشيرا إلى أن أمامه 60 يوما من الآن وهي المدة القانونية المسموح خلالها بتقديم الطعن على الحكم.

وكان فريد الديب رفض التأكيد على قبوله تولي الدفاع عن محمد عادل، إلا بعد الاستماع إلى الحكم.

وأوضح فريد الديب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ”أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر، وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض“.

وتابع المحامي المصري: ”أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.. مثل أتعابي.. ياجماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا“.

وقضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت الثلاثاء الماضي، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقال خالد عبد الرحمن محامي المغدورة نيرة أشرف، إن من أسباب موافقة مفتي الجمهورية على إعدام المتهم شنقا، أن الذبح بالسكين لا بد له من القصاص.

وهزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الفترة الماضية.