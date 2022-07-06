سائق مصري يقتل شقيقه "العريس" في سوهاج

كشفت السلطات الأمنية في محافظة سوهاج بصعيد مصر، اليوم الأربعاء، لغز العثور على جثة شاب في بداية العقد الثالث من عمره، داخل منزله، مصاب بطلق ناري.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها مديرية أمن سوهاج، إلى أن منفذ الجريمة هو شقيق المغدور الذي اشترى سلاحا ناريا أطلق منه النار على شقيقه، بحسب تحريات السلطات.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت لأن الضحية اعترض على شراء شقيقه سلاحا ناريا ”فرد روسي“، فتطورت المشاجرة ليطلق القاتل النار على شقيقه بعدها.

وكانت مديرية أمن سوهاج، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة طما شمال المحافظة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص بطلق ناري داخل منزله بدائرة المركز.

وبانتقال السلطات الأمنية إلى موقع الجريمة، عثر على المدعو ”حسام. ا- 23 عامًا- عامل- يقيم في ناحية قرية قاو غرب دائرة المركز“، جثة هادمة، بها آثار طلق ناري بمنطقة الرقبة.

وأثبتت التحريات أن سبب الجريمة وقوع مشاجرة بين المجني عليه وبين شقيقه ”م. ا- 25 سنة- عامل“، عقب شرائه سلاحا ناريا، حيث اعترض المجني عليه على ذلك، ليخسر الحياة بطلقة من مسدس شقيقه.

ودلّت التحريات وشهود عيان داخل القرية، على أن المذكور، متزوج من 3 شهور تقريبًا ويعيش حياة أسرية مستقرة.

بدورها نقلت السلطات الأمنية الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي في محافظة سوهاج المصرية تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة الجرائم، التي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، حيث أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام أمام مرأى الطلبة في جامعة المنصورة.

وأعقبت جريمة القتل المروعة تلك، المزيد من حوادث القتل والانتحار، كان آخرها، قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا بالإسكندرية، ومن ثم أبلغ عن اختفائها.

وبعد التحريات استطاعت الأجهزة الأمنية العثور على الجثة وفك لغز الجريمة والقبض على المتهم.