لماذا اختفى حساب شقيقة نيرة أشرف من فيسبوك؟

اختفى، بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية من فيسبوك، حساب هدير أشرف، شقيقة طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي قتِلت على يد زميلها محمد عادل ذبحًا.

وتزامن اختفاء حساب شقيقة نيرة بعد مرور 24 ساعة من نقل وسائل إعلام محلية في مصر، أن المحامي فريد الديب قبِل الدخول على خط القضية والترافع عن القاتل محمد عادل، عقب قرار المحكمة النهائي اليوم بتأييد حكم الإعدام (أول درجة) الصادر ضد الطالب أو تخفيف العقوبة.

ويعتبر حساب هدير أشرف الوسيلة شبه الرسمية لأسرة الطالبة المغدورة منذ وقوع الجريمة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتادت هدير أشرف شقيقة نيرة، توجيه رسائل إلى الرأي العام، من خلال هذا الحساب، كان أبرزها نشر صور المحادثات التي تلقت من خلالها الأسرة عرضا بدفع دية بـ5 ملايين جنيه.

كما نشرت شقيقة نيرة، أول رد من الأسرة على أنباء تولي المحامي فريد الديب مسؤولية الدفاع عن الطالب القاتل محمد عادل في مرحلة النقض.

وكانت شقيقة الطالبة المغدورة أكدت في ذلك المنشور، ثقة الأسرة الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في القصاص من القاتل، لكنها حذرت في المنشور ذاته ما وصفته بـ“اهتزاز صورة مصر“ حال تغير الأمور فيما يخص مجريات القضية التي هزت الرأي العام المصري.

يشار إلى أن القاضي المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، سينطق اليوم الأربعاء، بالحكم بعد إحالة أوراق محمد عادل، إلى المفتي في الجلسة الماضية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ولا تزال تداعيات مقتل نيرة أشرف، تثير الجدل في مصر، رغم مرور 3 أسابيع على الجريمة ومحاكمة القاتل في محاكمة سريعة وتحويل أوراقه للمفتي تمهيدا لإعدامه.

وهزت حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.