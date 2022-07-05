مصر.. حكم بإعدام رجل وعشيقته أقدما على قتل زوجيهما

قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق رجل يدعى ”كامل“ وعشيقته ”هناء“ إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد قتل زوجة المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية، للتخلص منهما والزواج من بعضهما، وحددت جلسة، 28 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت النيابة قد أمرت بإحالة رجل وعشيقته إلى محكمة الجنايات بعد اعترافهما بقتل زوجيهما ليخلو لهما الجو.

وأدلت المتهمة في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالاعترافات الكاملة، وذلك بعد اتفاقها مع عشيقها بالتخلص من زوجته، حتى يخلو لهما الجو ويتزوجا، إلا أن أمرهما قد انكشف وتم القبض على المتهمين وعُرضا على النيابة لتتولى التحقيق.

وأوضحت المتهمة أمام النيابة، أنها اتفقت مع صديقها على توفير وسيلة مواصلات لها ”تاكسي“، لكي يحمل الحقيبة التي بها جثة المجني عليها، وبالفعل استعانا بـ“تاكسي“ ووجها السائق إلى خط السير على الطريق الدائري، وألقيا الجثة محل وجودها“.

وأقرت المتهمة بارتباطها بالمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما، وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة مع زوج المجني عليها ”عامل 41 سنة“، مقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، واتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجا، وفي سبيل ذلك أحضر زوج المجني عليها أقراصًا لحفظ الغلال، وسلمها لعشيقته فدستها لزوجها ”شيف عمره 57 عامًا“، فـي مشروب أدى إلى وفاته.

وأضافت المتهمة في اعترافها أمام النيابة أنها طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما وقتل زوجته حتى يخلو لهما الجو ويتزوجا، خاصة أنها نفذت اتفاقهما وقتلت زوجها، ونظرًا لمماطلته لها عقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته؛ فاستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها، وما أن وصلت باغتتها بالضرب باستخدام حجر أعدته مسبقًا حتى فارقت الحياة، ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة ”تاكسي“ في نقلها لمكان العثور عليها، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت، وأمكن ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته اعترف بما ورد في أقوال عشيقته، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

واعتبرت المحكمة أن الزوج شريك بجريمة القتل، بسبب الاتفاق الذي عقده مع القاتلة، وحكم عليهما بنفس الحكم.