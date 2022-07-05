مصر.. حكم بالإعدام على مدرس وابنيه لإدانتهم بقتل شاب في الزقازيق

قضت محكمة في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مدرس وابنيه في واقعة اتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات، بالإعدام شنقًا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وصدر الحكم من محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية.

وقبل الحكم، اليوم الثلاثاء، كانت المحكمة في جلستها الماضية، قد أحالت أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة، الثلاثاء، التي نطق خلالها الحكم النهائي بتأييد الإعدام شنقًا.

وتعود أحداث القضية إلى، شهر ديسمبر من العام الماضي، بتلقي السلطات الأمنية في محافظة الشرقية المصرية، بلاغًا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريري دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بسبب خلافات بينهم.

وبحسب أوراق القضية، تسببت المشاجرة في إصابة أحد الأشخاص بطعنات وطلق خرطوش، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدًا في وتيرة الجرائم، التي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، حيث أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام أمام مرأى الطلبة في جامعة المنصورة.

وأعقبت جريمة القتل المروعة تلك، المزيد من حوادث القتل والانتحار، كان آخرها، قضية مقتل المذيعة ”شيماء جمال“ على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا بالإسكندرية، ومن ثم أبلغ عن اختفائها.

وبعد التحريات استطاعت الأجهزة الأمنية العثور على الجثة، وفك لغز الجريمة، والقبض على المتهم.