مصر.. الحكم بالإعدام على شاب أدين بقتل طفلة و"هتك عرضها" في البحيرة

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفلة عمرها 9 سنوات، وهتك عرضها، لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة النطق بالحكم 18 أغسطس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وصدر الحكم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، وذلك أمام محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبدالمحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم.

ونقل موقع “الفجر” المحلي، أنه عقب النطق بإحالة أوراق الشاب المدان بالقتل للمفتي تمهيدًا لإعدامه، سادت حالة من الفرحة بين أسرة المجني عليها الذين حضروا داخل قاعة المحكمة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة شمال مصر، بلاغًا من والد الطفلة المغدورة يفيد بتغيّبها عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات في قرية كفر سلامون بنطاق المركز، وعدم عودتها للمنزل.

وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة، 25 عامًا، سائق مركبة “توك توك”، حيث قام باستدراج الطفلة إلى مسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيئًا لوالدتها، وحاول التعدي عليها جنسيًا إلا أنها قامت بالصراخ، وعقب ذلك قام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده“.

وأثبت تقرير الطب الشرعي في تلك القضية، أن المتهم “قام بعد وفاة الطفلة بهتك عرضها 3 مرات، ثم وضعها داخل جوالين وألقاها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها”، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.