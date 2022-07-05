إحالة مصري قتل والدته إلى محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية إحالة المتهم بقتل والدته لعدم مساعدتها له في تكاليف الزواج إلى محكمة الجنايات.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقتل والدته، بسبب طلبه الحصول على الشقة التي تعيش فيها برفقة شقيقته، وأن تسجلها باسمه في الشهر العقاري، مؤكدًا أنه عرض على المجني عليها أكثر من مرة ذلك الطلب.

وأضاف المتهم في اعترافاته التي أدلى بها إلى النيابة، أنه طلب من والدته إرسال شقيقته إلى بلدتهم لكي تعيش هناك بعيدًا عن القاهرة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب والدته، وفي يوم الواقعة تشاجر مع المجني عليها حتى قام بقتلها.

وأشار إلى أنه بعد وفاة والدته، وضع الجثة في ”كيس“، واتصل بأحد أصدقائه ليخبره أنه تخلص من والدته ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد مشادة كلامية معه، وقام بوضعها في ”كيس“ لمدة 3 أيام.

وكان القاتل الشاب أقدم مطلع الشهر الجاري على طعن والدته بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، في جريمة مروعة شهدتها محافظة القليوبية في مصر.