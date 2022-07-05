هل تراجع فريد الديب عن قرار الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

بعد ساعات من انتشار خبر موافقته على الدفاع عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أثار المحامي المصري الشهير فريد الديب شكوكا حول تراجع محتمل.

وخلال اتصال هاتفي مع إرم نيوز، اليوم الثلاثاء، رفض الديب تأكيد الأنباء عن موافقته على الترافع لصالح الطالب محمد عادل، مكتفيا بالقول: ”حين يصدر الحكم يكون لنا كلام“.

وردا على سؤال حول صحة ما نقلته عنه وسائل الإعلام المصرية، أمس الإثنين، كرر الديب: ”حين يصدر الحكم يكون لنا كلام“، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت محكمة جنايات المنصورة (دلتا النيل- شمال) قررت إحالة أوراق محمد عادل، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الـ6 من الشهر الحالي للنطق بالحكم.

وأمس الإثنين، نقل موقع ”القاهرة 24″ المحلي عن المحامي المصري، الذي كان محامي الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أنه يقبل من حيث المبدأ الدفاع عن محمد عادل.

وكشف المحامي المصري، في تصريح أدلى به للموقع المحلي، أن من تحدث معه للترافع عن محمد عادل، لا تربطه أي صلة قرابة بمحمد عادل، كما لا يعرف أسرته ولا يوجد أي تواصل بينه وبينها.

وأكد أنه لا يكترث للرأي العام وحديث السوشيال ميديا على حد قوله، مشيرا إلى أن كل ما يهمه العدالة، موضحا أنه كثيرا ما ترافع في قضايا كانت ضد اتجاه الرأي العام ولكنها كانت في صلب صحيح القانون.