"تجاوزت سيارته فرد بالرصاص".. الأمن الأردني يعتقل شخصا بعد شكوى سيدة

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، يوم الثلاثاء، القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مسدسه في الهواء، من مركبته، أثناء مسيره على طريق المطار.

وكانت سيدة قالت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها ”تعرضت لإطلاق نار في الهواء من قبل شخص يقود مركبة سوداء اللون، أثناء محاولتها التجاوز عنه“، ونشرت صورة غير واضحة للمركبة المعنية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن ”فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي تولى القضية بعد رصد منشور السيدة والشكوى التي تقدمت بها إلى المركز الأمني“.

وأضاف العقيد السرطاوي، في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، أن ”الفريق التحقيقي جمع المعلومات بعد التواصل مع السيدة، وأجرى مسحا شاملا للطريق والمنطقة التي سارت فيها المركبة، إلى أن تم تحديدها والشخص الذي كان بداخلها“.

وأوضح أن ”الشخص المطلوب توارى عن الأنظار بعد متابعته وتم تحديد مكان وجوده صباح اليوم في منطقة البحر الميت، وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه“.

وأكد البيان أنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق“ الشخص الذي أطلق النار.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع ”ديرتنا نيوز“ المحلي أن مطلق النار باتجاه السيدة على طريق المطار بعد أن حاولت التجاوز عن مركبته ”يعمل في وزارة سيادية“.

ونشر الموقع وثيقة تفيد بأن مطلق النار ”سبق أن سجلت بحقه عشرات الشكاوى القضائية كان آخرها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، تتعلق بحمل سلاح ناري دون ترخيص، وجنحة التهديد، والشروع التام بالسرقة“.

ودعت مديرية الأمن العام في ختام بيانها المواطنين إلى ”ضرورة الإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة كافة والتي تهدد سلامة المواطنين“، مؤكدة أنها ”تتابع كل ما يردها من بلاغات لحين ضبط المخالفين وإنفاذ القانون بحقهم بحزم ودون تهاون أو تقصير“.