بعد أزمة لوحات المترو.. مصدر ينفي علاقة الوزيرة غادة والي بالفنانة المتهمة بالسرقة

نفى مصدر مقرب من وزيرة التضامن الاجتماعي المصري السابقة غادة والي، أي صلة قرابة مباشرة بينها وبين الفنانة والمصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميم إحدى الجداريات المنفذة في إحدى محطات المترو.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد اتهام فنانة تدعى غادة والي بسرقة تصميمات نشرت على جدران محطة مترو أنفاق كلية البنات بالخط الثالث لمترو الانفاق، من أحد أعمال فنان روسي يدعى جورجي كوارسوف.

وأوضح المصدر قريب الصلة من الوزيرة السابقة التي تشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا حاليًا، أنها لم تتبن الفنانة محل الاتهام كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها لم تلتق بها سوى مرتين فقط، كانت إحداهما خلال فعاليات أحد مؤتمرات الشباب التي تنظمها رئاسة الجمهورية.

وتابع المصدر، الذي تحدث لـ“ إرم نيوز“، أن المصممة كانت حريصة على الوصول للوزيرة وتعريفها بنفسها وكان ذلك أول لقاء معها ، مضيفًا ”خلال ذلك اللقاء أبلغت الفنانة الوزيرة السابقة، بأنها تنتمي لعائلتها ذاتها، وأن هناك صلة قرابة ولكنها بعيدة“.

وأوضح المصدر ”بعد ذلك بفترة طويلة التقت الفنانة بالوزيرة مرة أخرى وحرصت وقتها على التقاط صورة تذكارية معها، وكان ذلك اللقاء الثاني والأخير بينهما، في إحدى صالات اللوحات الفنية“.

وكان الفنان الروسي جورجي كوارسوف قال في تصريحات صحفية إن ”غادة“ استخدمت 4 لوحات من أعماله، لافتًا إلى أن ثلاثا من لوحاته التي قال إن الفنانة المصرية قامات بسرقتها مبيعة، أولاها تحمل رقم 38 لعام 1995، والثانية رقم 116 لسنة 2001، والثالثة رقمها 168 لعام 2005، أما الرابعة والأخيرة فما زالت معروضة للبيع، وتحمل رقم 212 لسنة 2012.

والمصمة المصرية غادة والي من مواليد عام 1990، والتحقت بالجامعة الألمانية في القاهرة عام 2006، وتخرجت فيها سنة 2011، ثم درست في جامعة فلورنسا بإيطاليا، و أعدت ”ماجستير“ في التصميم من فلورنسا، بإيطاليا، وفازت به كمنحة دراسية.

وقامت ”غادة“ بتدريس التصميم الجرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة، كما طورت خطًا عربيًا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو.

وكان الفنان التشكيلي المصري الشهير وجيه وهبة علق في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع على فضائية “ إم بي سي مصر“ ،قائلا إنه ”بالمقارنة بين الرسومات الموجودة بمحطة مترو كلية البنات ولوحات الفنان الروسي يمكن القول إن ما قامت به المصممة غادة والي ليس تواردا للخواطر أو الأفكار، فاللوحات متطابقة“ .

وأكد أنه كان يمكن للمصممة أن تقول إن الرسم مستوحى من أعمال الفنان الروسي بدلًا من نسبة العمل الفني لها، مشيرًا إلى أن المصممة اكتفت بتغيير بشرة الفتيات خلال الرسومات وتحويل ملابسهن للزي الفرعوني بخلاف الأعمال الأصلية، مشددًا على ضرورة تشكيل لجان فنية تتولى مسؤولية الإشراف على تزيين محطات المترو وفق رؤية فنية.