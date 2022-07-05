شقيقة نيرة أشرف ترد على قبول فريد الديب الدفاع عن محمد عادل

علقت أسرة الطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف التي قتِلت ذبحًا على يد زميلها محمد عادل، على تولي المحامي الشهير فريد الديب مسؤولية الدفاع عن القاتل، معتبرة أن في حالة تخفيف حكم الإعدام “ستهتز صورة مصر باعتبار أن القضية قضية رأي عام”.

وكان فريد الديب كشف أن رجال أعمال مصريين وكلوه للدفاع عن محمد عادل، مشيرا إلى أنه وافق على ذلك من حيث المبدأ، خاصة بسبب ما قام به القاضي الذي أدلى برأيه الشخصي في القضية قبل نطق الحكم، وهذا ما يجعله غير صالح لنظر الدعوى، وهو ما دفع المحامي الشهير لقبول الدفاع عن الطالب القاتل.

وعقب إعلان محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، توليه مسؤولية الدفاع عن القاتل، ردت هدير أشرف شقيقة الطالبة المغدورة بطريقة غير مباشرة عبر حسابها في موقع “فيسبوك“، مؤكدة أن الله لن يضيع حق شقيقتها.

وكتبت هدير أشرف: “الله لن يضيعنا لو اجتمع أهل الأرض أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتب الله لك واثقه في ربنا، ربنا العدل الحق”.

وأكدت شقيقة المجني عليها نيرة، ثقتها في القضاء المصري، في أن يجعل الطالب القاتل عبرة لغيره، وذلك بتأييد حكم الإعدام، محذرة من أن في حالة عدم إعدام محمد عادل ”ستهتز صورة مصر أمام العالم“، باعتبار أن قضية شقيقتها ”قضية رأي عام“.

وقالت هدير: “واثقة في قضاء مصر، لأنها قضية رأي عام، لازم يكون عبرة للعالم كله، وأن لم يحدث فمصر ستهتز صورتها أمام العالم، ولن يحدث ذلك أبدا، يارب انصرنا على القوم الظالمين”.

وكان قرار المحامي المصري الشهير فريد الديب، بقبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، معتبرين أن هذه الخطوة ستشجع على مزيد من عمليات القتل البشعة.

ولا تزال تداعيات مقتل نيرة أشرف، تثير الجدل في مصر، رغم مرور أكثر من أسبوعين على قتلها ومحاكمة القاتل في محاكمة سريعة وتحويل أوراقه للمفتي تمهيداً لإعدامه.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنصورة، قررت يوم الثلاثاء الماضي، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الـ6 من يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.

وبعد الحكم قررت أسرة الطالبة المغدورة، إقامة عزاء لها، مساء يوم الخميس المقبل 7 يوليو، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر، بعد إحالة أوراق القاتل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.

وهزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.