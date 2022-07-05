كيف استقبل المصريون قرار فريد الديب الدفاع عن محمد عادل؟

أثار قرار المحامي المصري الشهير فريد الديب، بقبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، معتبرين أن هذه الخطوة ستشجع على مزيد من عمليات القتل البشعة.

وكان فريد الديب كشف أن رجال أعمال مصريين وكلوه للدفاع عن محمد عادل، مشيرا إلى أنه وافق على ذلك من حيث المبدأ، خاصة بسبب ما قام به القاضي الذي أدلى برأيه الشخصي في القضية قبل نطق الحكم، وهذا ما يجعله غير صالح لنظر الدعوى، وهو ما دفع المحامي الشهير لقبول الدفاع عن الطالب القاتل.

دخول محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، للدفاع عن الشاب، أثار غضب وحيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك نشطاء حقوقيين، وترددت الأسئلة حول من يقف وراء هذه القضية ويدفع الملايين من أجل الدفاع عن قاتل معترف ارتكب جريمة بشعة تم تصويرها وشاهدها الملايين.

ووصف المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر، هذه الخطوة بـ“مأساة الواقع“، برغم تعاطف رجال أعمال وتجميعهم مبالغ ضخمة من أجل الدفاع عن قاتل، في ظل وجود محبوسين في قضايا رأي أجبرت الظروف أسرهم على بيع أثاث منازلهم دون الالتفات لهم.

وكتب “العوضي” عبر حسابه في “فيسبوك”، متسائلاً: “مأساة هذا الواقع إن في ناس جمعوا ملايين وراحوا لأغلي محامي في مصر عشان يدفعوها عشان واحد قاتل جهارا نهارا لا يعرفوه ولا يعرفهم، وعندنا أهالي محبوسين في قضايا رأي باعوا عفش بيتهم حرفيا محدش من الناس دول فكر فيهم ؟!!”.

وحول هوية الأشخاص الذين تكاتفوا من أجل تجميع نفقة أغلى محام في مصر للدفاع عن القاتل، أوضح طارق العوضي في منشور آخر قائلاً: “الأستاذ فريد الديب المحامي قبل القضية بناء علي طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان وتكفلهم بسداد الأتعاب وليس من أهلية المتهم”.

فيما اعتبر حساب باسم “الدكتورة فريدة” إن دفاع فريد الديب عن الطالب القاتل سيشجع الشباب على جرائم مماثلة، إذ كتبت: “تولي فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف هيعلم الشباب تذبح في عز الضهر طالما معاها أجرة محامي زيه، وحتى لو مش معاهم أجرته زي محمد عادل، فاللي دفع له ممكن يدفع لهم”.

وقالت الناشطة، إن هذه الخطوة تؤكد أننا في “غابة” بحسب وصفها، مشيرةً إلى أنها توضح أن المغدور به ليس لدمه ثمن.

وأبدت ناشطة أخرى ، استغرابها من موقف فريد الديب بالموافقة على الدفاع عن قاتل معترف في جريمة علنية رآها الجميع، كاتبة: ”ازاي يعني، هو في ايه ياجماعة، واحد قتل واعترف، وفي شهود على اللي حصل، وواحد زي فريد الديب ده ازاي يدافع عن واحد قتل فعلا وقدام الناس في وضوح النهار، ايه التهريج والهطل اللي بيحصل ده.

فيما طالب ناشط آخر، المستشار بهاء الديب أبو شقة المحامي المعروف ووكيل أول مجلس الشيوخ المصري، بالتدخل والدفاع موكلا عن أسرة الطالبة حتى يستطيع مواجهة فريد الديب ”الذي يريد إفلات القاتل من حبل المشنقة من أجل الحصول على الأموال“ بحسب قوله.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنصورة، قررت يوم الثلاثاء الماضي، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الـ6 من يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.

وبعد الحكم قررت أسرة الطالبة المغدورة، إقامة عزاء لها، مساء يوم الخميس المقبل 7 يوليو، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر، بعد إحالة أوراق القاتل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.

وهزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.