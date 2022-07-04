لهذا السبب قبل فريد الديب الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب عن سبب قبوله الدفاع عن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، مشيرا إلى أن مرافعة القاضي هي كلمة السر.

وكشف المحامي الشهير فريد الديب، مساء الثلاثاء، قبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد تلقية العديد من الاتصالات من مصريين مقيمين بالخارج للدفاع عن محمد عادل.

وكشف فريد الديب لموقع ”القاهرة 24“ المحلي، السبب الرئيس الذي دفعه لقبول الدفاع عن محمد عادل وهو ما قام به القاضي قبل الحكم، حيث أدلى برأيه الشخصي في القضية قبل نطق الحكم، وهذا ما يجعله غير صالح لنظر الدعوى.

وفي هذا الصدد أكد فريد الديب أنه سوف يستند في دفوعه إلى الكلمة التي ألقاها أعظم قاضٍ في محكمة النقض وجدي بك عبد الصمد عن العدالة، ونظر الدعوى وقوة القاضي، وضرورة الزج برأيه وبيانه واتجاهاته، قبل صدور الأحكام.

وأوضح المحامي المصري أنه لن يكترث بالهجوم الذي سيتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يكترث بما يقوله الرأي العام بشأن نيرة أشرف، مؤكدا أنه تولى العديد من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وغالبا ما يكون الرأي العام على خطأ، بحسب تعبيره.

ونقل موقع ”القاهرة 24″، عن المحامي المصري الذي كان محامي الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إنه يقبل من حيث المبدأ الدفاع عن محمد عادل.

وأشار المحامي، أن ما هاله بالأمر، على حد تعبيره، هو إفصاح القاضي عن تحويل أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة المفتي لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

وكشف المحامي المصري الشهير، في تصريح أدلى به للموقع المحلي، أن من تحدث معه للترافع عن محمد عادل، لا تربطه أي صلة قرابة بمحمد عادل كما لا يعرف أسرته ولا يوجد أي تواصل بينه وبينها.

وأكد أنه لن يتطرق لموضوع الدية الذي كان محامي الدفاع الحالي عن محمد عادل، قد طرحه وأطلق حملة مثيرة للجدل لجمع مبلغ 5 ملايين جنيه، لإنقاذ محمد عادل من عقوبة الإعدام على حد قوله.