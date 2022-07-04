إخلاء سبيل السيناريست الكندي بول هاجيس في إيطاليا

قال محامي السيناريست والمخرج الكندي بول هاجيس، الحائز على جائزة الأوسكار، إن قاضيا إيطاليا حكم، الإثنين، بضرورة إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على موكله في المنزل، بينما تواصل السلطات التحقيق في تهم اغتصابه امرأة.

وقال المحامي ميكيلي لافورجيا: ”وافق القاضي على طلبنا إلغاء الإقامة الجبرية دون إجراءات أخرى، لذلك أطلق سراح السيد هاجيس“، مضيفا أنه لا يعرف بعد ما إذا كان موكله يريد مغادرة إيطاليا.

وألقي القبض على هاجيس في 19 حزيران يونيو، بعد أن اتهمته امرأة بريطانية باغتصابها على مدى يومين في بلدة أوستوني جنوب إيطاليا، حيث كان يُدَّرس في حدث سينمائي.

ونفى الاتهامات خلال جلسة محاكمة أولية التقى فيها بالمرأة وجها لوجه الأسبوع الماضي.

وقال لافورجيا للصحفيين بعد الجلسة: ”شرح بول هاجيس الحقائق وما حدث وأعلن براءته تماما“.

وأضاف لافورجيا أن العلاقة بين موكله والمرأة كانت بـ“التراضي التام“، ولم تظهر عليها أي علامات إصابة أو عنف كما زعم الادعاء.

وقال محامي المرأة التي تبلغ من العمر 28 عاما للصحفيين حينئذ إنها قدمت رواية مختلفة تماما للأحداث خلال الجلسة، مكررة اتهاماتها لهاجيس.

وكتب هاجيس (69 عاما) قصة فيلم (مليون دولار بيبي) ”فتاة المليون دولار“، وأخرج وشارك في كتابة فيلم (كراش) ”تصادم“ الذي نال عنه جائزتي أوسكار.