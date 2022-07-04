بعد اختفائه 5 أعوام.. بكين تحاكم مليارديرا كنديا من أصل صيني

عاد الحديث، يوم الإثنين، عن الملياردير الصيني شياو جيان هوا الغائب منذ عام 2017، حيث أعلن عن اختفائه في ظروف غامضة في هونغ كونغ مكان إقامته.

وذكر الموقع الإخباري ”سي نيوز“ أن محاكمة الثري الكندي ذي الأصل الصيني بدأت الإثنين، استنادا إلى بيان من السفارة الكندية في بكين.

وقالت السفارة في وقت سابق: ”علمت كندا أن محاكمة في قضية المواطن الكندي شياو جيان هوا ستتم في 4 تموز يوليو/ 2022″، دون أن تحدد مكان المحاكمة، ولا طبيعة التهم الموجهة للمعني بالأمر.

وأضافت السفارة أن ”مسؤولي القنصلية الكندية يتابعون هذه القضية عن كثب ويقدمون الخدمات القنصلية لعائلته، ويواصلون الضغط من أجل وصولهم إلى القنصلية“.

وصرح الشقيق الأكبر لرجل الأعمال المختفي لصحيفة ”وول ستريت جورنال“، الشهر الماضي، أنه ”بعد خمس سنوات من الانتظار الهادئ، تواصل عائلتنا، بناء على تعليمات أخي الصارمة، الثقة في الحكومة والقانون الصيني“، كما وصف القضية بـ ”المعقدة جدا“.

وكان شياو يعتبر من أغنى أغنياء الصين، حيث كان يدير مجموعة ”تومورو“ التي تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا البنوك والتأمينات والعقار، وقدرت ثروته حتى 2017 بـ 6 مليارات دولار.

وبدأ الملياردير الكندي الصيني حياته ببيع الحواسيب، بعدما تمكن من إتمام دراسته في جامعة بكين رغم أنه من وسط فقير.

وكان معروفا بقربه من القادة الشيوعيين، وقد رجحت الصحافة المحلية في هونغ كونغ أن رجل الأعمال ذهب ضحية لحملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفساد، والتي استخدمها أيضا لاستهداف خصومه السياسيين وأنصارهم، حسب منتقديه .

كما أشارت وقت اختفائه، نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، إلى أنه تم اختطافه من طرف مصالح الأمن الصينية، وقد انقطعت أخباره من وقتها، كما التزمت السلطات الصينية الصمت في هذا الملف.

ويتوقع أن تتسبب هذه القضية في توتر العلاقات الصينية الكندية من جديد.