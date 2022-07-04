اليمن.. شاب يقتل والده بوابل من الرصاص في حجة

قتل شاب يمني والده بوابل من الرصاص في محافظة حجة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، شمالي البلاد.

وذكر المحامي اليمني هاني وردان، في تدوينة عبر ”فيسبوك“، أن الابن المدعو ”أحمد“ أطلق، يوم الأحد، وابلًا من الرصاص على صدر أبيه الذي فارق الحياة على الفور، بمنطقة ”بني هفج“ في مديرية بني قيس، في محافظة حجة.

وقال وردان إن ”الابن لم يكتفِ بقتل والده، بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته، دون الكشف عن دوافع الشاب لارتكاب الجريمة“.

واعتبر المحامي اليمني أن هذه الجريمة تأتي استمرارًا لمسلسل قتل الأقارب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي حوّلت المنطقة ”إلى مأتم وحزن، وهزت كل ضمير حيّ“، على حد تعبيره.

وشدد على أن مثل هذه الجريمة وغيرها لم تأت من فراغ، بل بسبب ثقافة الكراهية وثقافة القتل التي أنتجتها ميليشيات الحوثي التي وصفها بـ“الإجرامية“، منذ سيطرتها على المحافظات.

وقال المحامي هاني وردان إن ”استمرار ميليشيات الحوثي في السيطرة على تلك المناطق لا ينتج إلا مزيدا من حالات القتل وحالات الاغتيالات وبأساليب مختلفة ومتنوعة“.